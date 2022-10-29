«Северсталь» проиграла шестой матч подряд, уступив «Сибири»

«Сибирь» дома обыграла «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами в составе команды из Новосибирска отметились Владимир Бутузов, Тэйлор Бек, оформивший дубль, Никита Коротков и Вячеслав Основин.

За череповецкий клуб шайбу забросил Егор Морозов.

«Сибирь» набрала 30 очков и выиграла четвертый матч подряд. «Северсталь» продилал серию без побед до шести матчей. Команда имеет на счету 23 очка в 25 матчах.