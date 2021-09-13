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«Северсталь» в гостях переиграла «Сибирь»

17:50
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«Северсталь» в гостях переиграла «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Череповца взяла верх со счетом 4:2.

По две голевые передачи в свой актив записали игрок «Северстали» Даниил Вовченко.

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Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Морозов — 2 (Лишка), 3:53 — 0:1. Тимашов — 1 (Вовченко), 8:32 — 0:2. Дубакин — 1 (Ли, Пьянов), 9:44 — 1:2. Пьянов — 1, 20:41 — 2:2. Алексеев — 1 (Вовченко), 52:52 — 2:3. Пресс — 1 (п.в.), 59:56 — 2:4.

Вратари: Сятери (58:35 — 59:56) — Шугаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (7+11+11) — 28 (6+12+10).

Судьи: Гофман, Спирин.

13 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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