КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сибирь» сделала квалификационное предложение Демидову

09:47
Теги:

30 апреля истек контракт «Сибири» с защитником Николаем Демидовым. Клуб из Новосибирска сделал хоккеисту новое квалификационное предложение сроком на два года, сообщает Twitter команды.

В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний Демидов провел 35 матчей и отметился 7 результативными передачами. В плей-офф на его счету 3 встречи.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5358

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир