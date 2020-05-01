30 апреля истек контракт «Сибири» с защитником Николаем Демидовым. Клуб из Новосибирска сделал хоккеисту новое квалификационное предложение сроком на два года, сообщает Twitter команды.

«Сибирь» сделала квалификационное предложение Демидову



30 апреля истек контракт хоккейного клуба «Сибирь» с защитником Николаем Демидовым.



ХК «Сибирь» сделал хоккеисту новое квалификационное предложение сроком на два года. pic.twitter.com/epK0QiBkg0 — Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 1, 2020

В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний Демидов провел 35 матчей и отметился 7 результативными передачами. В плей-офф на его счету 3 встречи.