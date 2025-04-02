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«Сибирь» — «Салават Юлаев»: видеообзор четвертого матча серии Кубка Гагарина

Руслан Минаев

«Сибирь» дома обыграла «Салават Юлаев» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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