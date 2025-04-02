«Сибирь» — «Салават Юлаев»: видеообзор четвертого матча серии Кубка Гагарина
«Сибирь» дома обыграла «Салават Юлаев» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.
Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.
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|И
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|Металлург Мг
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|38
|2
|Нефтехимик
|25
|13
|12
|29
|3
|Авангард
|22
|12
|10
|26
|4
|Амур
|23
|12
|11
|25
|5
|Барыс
|24
|12
|12
|25
|6
|Салават Юлаев
|24
|12
|12
|25
|7
|Автомобилист
|23
|11
|12
|25
|8
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|9
|Трактор
|24
|10
|14
|24
|10
|Ак Барс
|25
|11
|14
|24
|11
|Сибирь
|25
|9
|16
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|17
|7
|35
|2
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|3
|Торпедо НН
|22
|14
|8
|31
|4
|Спартак
|24
|13
|11
|30
|5
|Шанхай Дрэгонс
|22
|14
|8
|30
|6
|Северсталь
|24
|13
|11
|28
|7
|Динамо М
|26
|10
|16
|25
|8
|СКА
|22
|11
|11
|23
|9
|Динамо Мн
|24
|8
|16
|23
|10
|Сочи
|24
|8
|16
|16
|11
|Лада
|24
|5
|19
|15
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14.11
|9.11
|19:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|9.11
|19:00
|Ак Барс – Торпедо НН
|- : -
|9.11
|19:30
|ЦСКА – Сибирь
|- : -
|9.11
|19:30
|СКА – Спартак
|- : -
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