«Сибирь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» по буллитам в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

«Салават Юлаев» с 26 очками занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 22 очками — на 7-й строчке.