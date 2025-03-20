«Сибирь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу уфимцам принесла шайба Джошуа Ливо. 31-летний канадец забил 48-й гол в текущем сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат.

«Салават Юлаев» (91 очко) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (68) идет восьмой на «Востоке».