«Сибирь» — «Салават Юлаев»: составы команд на третий матча серии плей-офф

6 марта пройдет третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым». Стали известны составы команд на эту встречу.

Начало игры между командами — в 13.30 по московскому времени.

«Салават Юлаев» выиграл две стартовые встречи в серии (2:1 и 4:2) и ведет 2-0. Отметим, что обе команды остались без легионеров — по политическим причинам клубы расторгли контракты с иностранными хоккеистами.