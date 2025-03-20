Гол Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу уфимцам принесла шайба Джошуа Ливо. 31-летний канадец забил 48-й гол в текущем сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат.

Еше по одному голу на счету Ярослава Цулыгина и Шона Ремпала. У хозяев отличился Тимур Ахияров.

«Салават Юлаев» (91 очко) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (68) идет восьмой на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Ахияров — 2 (Яковлев, И. Климович), 22:03 — 1:0. Цулыгин — 8 (Хмелевский, Ремпал), 24:39 — 1:1. Ливо — 48 (бол., Уилсон), 36:50 — 1:2. Ремпал — 30 (п.в., Цулыгин), 59:59 — 1:3.

Вратари: Красоткин (58:22 — 59:59) — Самонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (8+12+11) — 25 (9+11+5).

Судьи: Белов, Сергеев.

20 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена.