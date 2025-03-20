Хоккей
20 марта, 17:46

Гол Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джошуа Ливо.
Фото Global Look Press

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу уфимцам принесла шайба Джошуа Ливо. 31-летний канадец забил 48-й гол в текущем сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат.

Еше по одному голу на счету Ярослава Цулыгина и Шона Ремпала. У хозяев отличился Тимур Ахияров.

«Салават Юлаев» (91 очко) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (68) идет восьмой на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Ахияров — 2 (Яковлев, И. Климович), 22:03 — 1:0. Цулыгин — 8 (Хмелевский, Ремпал), 24:39 — 1:1. Ливо — 48 (бол., Уилсон), 36:50 — 1:2. Ремпал — 30 (п.в., Цулыгин), 59:59 — 1:3.

Вратари: Красоткин (58:22 — 59:59) — Самонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (8+12+11) — 25 (9+11+5).

Судьи: Белов, Сергеев.

20 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Таблица КХЛ
  • azmon

    Он радуется не тому, что забил заведомо слабому составу соперника. Он радуется, что догнал вечный снайперский рекорд Мозякина

    20.03.2025

  • roughboy

    ну ладно тебе)) когда Ливо забивает при 5 на 3 (два из трех - это игроки глубокого запаса Сибири))), при этом орет так, как будто забил Виннипег Джетс, то разве это не смешно?)) по-моему, это прелесть))

    20.03.2025

  • BigStar

    Еще раз, для одаренных) Салават решает свои задачи! очевидно попасть на моряков предпочтительнее кур. Сибирь решает свои задачи, возможно, смотрит обойду на плов. Люди играют, решают задачи и радуются голам = решению задач. Видимо обидно вам просто) но ничего, пройдет)) еще 5 игр и не будете так нервничать))

    20.03.2025

  • roughboy

    не нужно ничего выдумывать)) когда я увидел, что тренеры Сибири выпустили молодняк, то сразу стало ясно, что никому очки не нужны, так что спокойно смотрел это фигурное катание. но было очень смешно смотреть, как игроки салавата аж орали от радости)))

    20.03.2025

  • roughboy

    да я только посмеялся)) про то, что меня это ранило, - ваши выдумки))

    20.03.2025

  • TORO

    Если вы такие ранимые - идите играть в песочницу. Вам тогда не место в элите сурового мужского спорта.

    20.03.2025

  • BigStar

    Странные вы какие-то, обиженные)) Люди делают свою работу, играют и выигрывают. Какое им дело до решений/проблем соперника?)) Уныло вас читать, чесслово))

    20.03.2025

  • roughboy

    я играю с молодежью в футбол, хоть и старый, и если вижу, что соперник слабый, то забив гол, просто иду на свою половину. плясать от гола слабому сопернику - ниже моего достоинства...

    20.03.2025

  • TORO

    А что им теперь, плакать, что ли? Ваши проблемы - это ваши проблемы!

    20.03.2025

  • roughboy

    смешно было смотреть как игроки салавата радуются голам: неужели это так круто - забивать второму составу команды, находящейся на дне турнирной таблицы? :laughing: Пьянов - настоящий антигерой матча: своим ненужным удалением привез победный гол в наши ворота и не дал забить Климовичу глупейшим офсайдом :man_facepalming:

    20.03.2025

    • Ливо повторил рекорда Мозякина по шайбам за один регулярный чемпионат КХЛ

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча
