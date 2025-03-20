Гол Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу уфимцам принесла шайба Джошуа Ливо. 31-летний канадец забил 48-й гол в текущем сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат.
Еше по одному голу на счету Ярослава Цулыгина и Шона Ремпала. У хозяев отличился Тимур Ахияров.
«Салават Юлаев» (91 очко) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (68) идет восьмой на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Ахияров — 2 (Яковлев, И. Климович), 22:03 — 1:0. Цулыгин — 8 (Хмелевский, Ремпал), 24:39 — 1:1. Ливо — 48 (бол., Уилсон), 36:50 — 1:2. Ремпал — 30 (п.в., Цулыгин), 59:59 — 1:3.
Вратари: Красоткин (58:22 — 59:59) — Самонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (8+12+11) — 25 (9+11+5).
Судьи: Белов, Сергеев.
20 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -