31 марта, 17:43

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» и одержала первую победу в серии Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сибирь» — «Салават Юлаев».
Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» дома победила «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Алексея Яковлева и Валентина Пьянова. После первого периода новосибирцы вынужденно заменили в воротах Антона Красоткина. Вместо него на лед вышел Денис Костин. В итоге оба голкипера отыграли на ноль.

«Сибирь» одержала первую победу в этом розыгрыше плей-офф, сократив отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Новосибирске 2 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Восток»

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Яковлев — 1 (Аланов, Андреофф), 0:20 — 1:0. Пьянов — 1 (бол., Бек, Широков), 53:30 — 2:0.

Вратари: Красоткин (Костин, 20:00) — Самонов (57:25 — 59:48).

Штраф: 9 — 4.

Броски: 14 (7+4+3) — 36 (12+13+11).

Судьи: Сергеев, Соин.

31 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Счет в серии: 1-2

  • Chegevara.

    Все бывает, но мы сильнее В.К. Белоусов, забыли, ждём 4 игру

    16.04.2025

  • Давлет Нурпиисов

    СЮ это отстой и домашняя команда... фаворит так себе... от востока был и всегда будет главным Ак Барс. ну и Авангард другие и рядом не стояли

    01.04.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Здесь скорее всего , проявился фактор- фонбет, ген.спонсор. салаты решили по тихому посрубить бабла... а что, возможность охринительная

    01.04.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Как по мне, это был неожиданный и ЕДИНССТВЕННЫЙ пук в исполнении Сибири. Команда, проигрывающая , пусть и в гостях, 0-7, 2-8, никоим образом не заслуживает дальнейших перспектив в плей оф

    01.04.2025

  • fell62

    ставки зло

    31.03.2025

  • Т80БВМ

    Довольно странный матч. Скорее всего "СЮ" хочет оформить выход в следующий этап в Уфе перед своими болельщиками.

    31.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Киперы Сибири красавцы оба, Красоткину - здоровья, если там что. Прекрасный плов и еще одна пара с зарубой! Но всё же считаю СЮ - главным фаворитом от Востока. Хотя... который год уже, а воз и нынче там... Будем посмотреть!)

    31.03.2025

  • roughboy

    спасибо. ваша команда - очень обученная и тактически грамотно играет. я смотрю и молча завидую...

    31.03.2025

  • roughboy

    у меня по ходу сезона накопилось много вопросов к ТШ и менеджменту команды. почему то, что я пишу тут в комментариях, тренеры реализуют только через пару-тройку матчей? хотя я - диванный эксперт, а они - профессионалы,которые целый день об этом думают и получают за это зарплату))

    31.03.2025

  • антимодель

    Новосибирцев с победой! Ну есть же самоотдача, стремление, характер. Так держать! Как болельщику Уфы, не интересно наблюдать то, что происходило в первых двух играх. Да и игроков Салавата это расхолаживает, как оказалось.

    31.03.2025

  • Роман Морковкин

    Кто мы? Мясооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    31.03.2025

  • тихоновнавсегда

    Один в один сообщение!Только зовут меня по другому!А так все тоже самое!И Новосибирск и "Спартак"!

    31.03.2025

  • Роман Морковкин

    В точку!!! Я уже и забыл об этой бездарной провокационной статейке. :hugging:

    31.03.2025

  • Роман Морковкин

    Осмелюсь предположить, что плохо, слабо или неправильно изучают соперника перед игрой. По ходу матча начинают перестраиваться, приспосабливаться, но это работает увы не всегда, тем более в гостях и совсем уж безнадёжно против таких монстров как Трактор, Локо, Магнитка... Почему так происходит, если происходит, непонятно. Не пора ли спрашивать за это с тренерского штаба, кто там у них отвечает за разбор соперника? Возможно, нужны коррективы. Менять весь тренерский штаб лично я бы точно не стал, надо дать поработать Епанчинцеву ещё следующий сезон.

    31.03.2025

  • Garry1969

    Ага! СЮ 5 минут играл в большинстве! Забивай - не хочу! И что? Играли бездарно!)))

    31.03.2025

  • Sergey Khursan

    Ничего не меняется! СЮ в регулярке 1 команда по игре дома и аутсайдер по игре в гостях...

    31.03.2025

  • roughboy

    согласен, для меня вообще загадка чем сибиряки на тактическом разборе занимаются. такое ощущение, что в плейстейшн играют)

    31.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    смарите какая никчемная Сибирь))) "самая слабая команда в истории Кубка Гагарина" (с) по версии атдела каккея Спирт-Регресса))) :smile:

    31.03.2025

  • Роман Морковкин

    Разрыв между линиями, заход в зону и быстрая доставка шайбы напам - едва ли не самые большие наши проблемы, сопровождающие весь сезон. Вроде бы и есть пару индивидуально сильных легов, но они зачастую остаются на сухом пайке. Позиционная атака никак не наладится, уж не знаю почему. Не могу допустить даже мысли, что тренерский штаб над этим не работает. Всё они прекрасно видят и знают лучше нас, но... Не идёт. Порой, если проигрываем, со второго-третьего периода начинаем просто закидывать шайбу напам, лишь бы войти в зону, а там уж как получится... Вот и разрыв между линиями. Но шутка в том, что вот это вот "как получится" как правило получается лучше, чем изначальные план А и план Б. Так и играем, чисто на зубах всё, рвём и мечем... А толкового наработать ничего пока не выходит. Кроме, разумеется, мощнейшего "большинства".

    31.03.2025

  • Роман Морковкин

    Да, красно-белый брат, всё так и есть. Каждый матч Сибири превращают в настоящий праздник. Билеты расходятся задолго до. А на стадике никакого быдлячества, самая что ни на есть добродушная атмосфера, многие люди с детьми ходят. И стар и млад плечом к плечу, болеют, кричат, стучат трещётками, красивейшие танцовщицы, мощнейший и чистый звук, конкурсы, частенько акцент на ребятишках делают, представь какое для них счастье, когда их по большому экрану показывают крупным планом... В общем... Сибирь - сила!!! Спасибо тебе ещё раз!!!

    31.03.2025

  • Garry1969

    что? встрял на бабло?)))

    31.03.2025

  • Михаил 888

    Рад за Сибирь ,посмотрим что будем дальше.

    31.03.2025

  • roughboy

    меня больше всего пугает - огромный разрыв между линиями защиты и нападения. в итоге, до напов шайба не доходила, а если доходила, то сразу отбирали. мне даже по телеку это было видно. посмотри как салат играет: одним кулаком, в результате их всегда в любой линии было больше. такое ощущение, что они всегда играли в большинстве. ужас какой-то

    31.03.2025

  • Garry1969

    Смотри на табло! Это самое главное!

    31.03.2025

  • VeryOldLazy

    Сверху видно всё - косячили жутко

    31.03.2025

  • roughboy

    да, где-то повезло, но и решения нашего ТШ были правильными: разбить легионерское звено; играть от обороны, а не в открытый хоккей. я так и не понял почему сразу так серию не начали...

    31.03.2025

  • Сергей Пантелеев

    Ну да, полосатые грудью встали на защиту ворот "Сибири". Во, гады, чё творят!

    31.03.2025

  • Garry1969

    Смотрел по тв игру и был просто шокирован: стадионом, количеством болельщиков, музыкальным сопровождением и антуражем! Просто шик и лоск! Браво! Поддержка болел запредельная! Просто супер! Новосибирцы, сибиряки - сила!

    31.03.2025

  • Роман Морковкин

    Спасибо, родной! Я из Новосибирска, был на матче. А в футболе всей душой за Спартак, с самого детства, никогда не изменял своей любимой команде.

    31.03.2025

  • Роман Морковкин

    Согласен, друже. А по атмосфере на стадионе этот матч стоит вровень с предновогодним визитом к нам Адмирала, там тоже огонь было. Я билеты ещё в октябре брал, чтобы 21 декабря сходить на последний матч команды в году. И там тоже на зубах вырвали победу, хотя по ходу игры всё складывалось весьма печально, но зрители заставили рвать и метать. Сибиряки - молодцы, болеют от всей души. Жаль, футбол у нас окончательно угробили.

    31.03.2025

  • hant64

    Эт да, с этим не поспоришь.

    31.03.2025

  • roughboy

    качество бросков бывает разным: в уфе игроки салавата бросали из убойнейших позиций, а сегодня наши парни с пятака почти не давали бросать, а с синей линии и с острых углов - пожалуйста. эффективность сразу упала

    31.03.2025

  • VeryOldLazy

    Раф, еду со стадиона. Отскок конечно) Но и Уфа не очень упиралась...

    31.03.2025

  • Garry1969

    Походу все штаны сняли на ставках! Ха-ха-ха-ха!

    31.03.2025

  • hant64

    И ещё матрасы накидали сами десятка два)).

    31.03.2025

  • Сергей Пантелеев

    Вот после таких матчей в хоккей и влюбляются.

    31.03.2025

  • hant64

    Ой не знаю, если игра от обороны позволяет сопернику нанести 36 бросков, то сегодняшний матч может остаться единственным, в котором Салават по какому-то недоразумению не смог забить, дальше при тех же 36 будет по 5-7 залетать. И что даст такой оборонительный хоккей? Думаю, просто сегодня был чёрный день для уфимцев, вот и всё.

    31.03.2025

  • Сергей Пантелеев

    СЮ почти в 3 раза перебросал наших, но выстояли, молодцы. Как говорится, зубами шайбу ловили. Так и надо в плове победы выгрызать. Пока живём!!

    31.03.2025

  • Роман Морковкин

    Гыгы. Не так то и просто да в Новосибирске играть против Сибири? При такой поддержке, на таком стадионе мужики костьми ложатся. Довольно таки равнодушен к хоккею, но не поддержать в такой ситуации парней просто не мог. Спасибо, ребята!

    31.03.2025

  • Garry1969

    Искренне рад за Сибирь! Давайте! Удачи вам! Всё зависит от вас! Бол Спартака!

    31.03.2025

  • VeryOldLazy

    Это к полосатым вопрос...

    31.03.2025

  • Atoms

    Вторую дома возьмут, вообще красавчики будут)))

    31.03.2025

  • VeryOldLazy

    Матрасы насвистели на 36 ...

    31.03.2025

  • roughboy

    нет никакого куража. в первых двух матчах Сибирь решила соревноваться играть с салатом в открытый хоккей, что, при огромной разнице в исполнителях, стало катастрофой. в этом матче сыграли от обороны, как должны были играть всю серию с первого матча. сразу другой итог

    31.03.2025

  • Hitman

    Навернон, потому что у Сибири гол на 20-ой секунде, вот Салават и поджимал. А так преимущество по броскаи очень большое.

    31.03.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Не понимал и никогда не пойму.. в госях 7-0 и 8- 2 и победить дома как так то?

    31.03.2025

  • Atoms

    Сибирь к домашнему матчу вышла из отпуска! :smile:Хоть что то типа борьбы в паре будет, уже хорошо. А так молодцы!

    31.03.2025

  • hant64

    Ты не в том месте просишься на работу, пиши в сам клуб)).

    31.03.2025

  • hant64

    Судя по соотношению бросков (14-36), Сибирь поймала какой-то кураж, и, в общем-то, всё же отскочила. Или просто Красоткин с Костиным на ушах стояли, но оба решили сегодня не пропускать? Но как умудрился Салават не забить с 36 бросков в створ, просто уму непостижимо. Всё забросили в первых двух матчах?

    31.03.2025

  • жентяй

    Молодцы, что еще сказать!

    31.03.2025

  • spartsmen

    у них же перманентные проблемы с деньгами :grin:

    31.03.2025

  • Алексей Х

    Вот это настоящий плейофф! 30 блокированных бросков у Сибири, парни вышли на матч жизни, и сделали это. Вернули интригу в серию, и это отлично. Вообще, этот плейофф просто огонь!

    31.03.2025

  • spartsmen

    Салаватам - по пол-таблетки виагры на ночь, а козлову - сбрить безобразную щетину, и всё наладится. А то как фигуристы покатались. Так и подмывает спросить, согласно теории заговора: и скока вам занесли буки? :grin:

    31.03.2025

  • fell62

    Башкиры как всегда продались букерам, позорники ,где СК ?

    31.03.2025

  • diskmen

    С такой паршивой игрой Сибирь умудрилась выиграть.Красоткин,а затем вышедший на замену Костин ещё раз доказали,что в хоккее главное ВРАТАРЬ

    31.03.2025

  • Evgen

    Во на востоке интересно то. Сначала Трактор, потом Салават....

    31.03.2025

  • roughboy

    я еще в конце регулярки писал, что после того, как Беку отказали в продлении контракта, он начал играть далеко не на 100%, и все легионерское звено резко сдало, т.к. он был мозгом всего звена. почему только сейчас Епанчинцев решился разбить это звено? почему так долго до него доходит? если не хватает мозгов в ТШ,то наймите меня аналитегом на пол ставки)) главные герои матча: наши вратари; Яковлев и Коротков, которые не только забили победный гол, но и все меньшинство на себе вытащили. отдельный приз зрительских симпатий - Климович за самоотверженность

    31.03.2025

  • Sn0w

    Оказывается можно 7-8 и не пропускать так сразу. Молодцы соседи, собрались. Надеюсь, это не разовая вспышка.

    31.03.2025

