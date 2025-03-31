«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» и одержала первую победу в серии Кубка Гагарина

«Сибирь» дома победила «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Алексея Яковлева и Валентина Пьянова. После первого периода новосибирцы вынужденно заменили в воротах Антона Красоткина. Вместо него на лед вышел Денис Костин. В итоге оба голкипера отыграли на ноль.

«Сибирь» одержала первую победу в этом розыгрыше плей-офф, сократив отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Новосибирске 2 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Восток»

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Яковлев — 1 (Аланов, Андреофф), 0:20 — 1:0. Пьянов — 1 (бол., Бек, Широков), 53:30 — 2:0.

Вратари: Красоткин (Костин, 20:00) — Самонов (57:25 — 59:48).

Штраф: 9 — 4.

Броски: 14 (7+4+3) — 36 (12+13+11).

Судьи: Сергеев, Соин.

31 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Счет в серии: 1-2