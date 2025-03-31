«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» и одержала первую победу в серии Кубка Гагарина
«Сибирь» дома победила «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Алексея Яковлева и Валентина Пьянова. После первого периода новосибирцы вынужденно заменили в воротах Антона Красоткина. Вместо него на лед вышел Денис Костин. В итоге оба голкипера отыграли на ноль.
«Сибирь» одержала первую победу в этом розыгрыше плей-офф, сократив отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Новосибирске 2 апреля.
Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Восток»
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Яковлев — 1 (Аланов, Андреофф), 0:20 — 1:0. Пьянов — 1 (бол., Бек, Широков), 53:30 — 2:0.
Вратари: Красоткин (Костин, 20:00) — Самонов (57:25 — 59:48).
Штраф: 9 — 4.
Броски: 14 (7+4+3) — 36 (12+13+11).
Судьи: Сергеев, Соин.
31 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена.
Счет в серии: 1-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|11
|4
|24
|2
|Автомобилист
|15
|10
|5
|21
|3
|Авангард
|14
|10
|4
|20
|4
|Трактор
|15
|7
|8
|18
|5
|Ак Барс
|14
|8
|6
|17
|6
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|15
|7
|Барыс
|15
|5
|10
|13
|8
|Амур
|13
|5
|8
|12
|9
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|10
|Сибирь
|13
|6
|7
|12
|11
|Салават Юлаев
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|9
|5
|20
|2
|Торпедо НН
|16
|9
|7
|19
|3
|Шанхай Дрэгонс
|13
|8
|5
|18
|4
|Спартак
|14
|7
|7
|17
|5
|Динамо М
|13
|8
|5
|17
|6
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|16
|7
|Северсталь
|13
|7
|6
|14
|8
|ЦСКА
|14
|6
|8
|14
|9
|СКА
|13
|5
|8
|13
|10
|Лада
|14
|4
|10
|10
|11
|Сочи
|13
|4
|9
|9
|13.10
|19:00
|Северсталь – Локомотив
|- : -
|13.10
|19:30
|СКА – Автомобилист
|- : -