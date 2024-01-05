Гол Дроздова в овертайме помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь»
«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ КХЛ — 3:2
В составе хозяев забили Никита Коротков и Тейлор Бек. За «Салават Юлаев» отметился Алексей Василевский. Иван Дроздов отметился дублем.
После 46 игр «Салават Юлаев» занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 61 очко. «Сибирь» — на восьмой строчке (51 очко в 48 матчах).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Коротков — 1 (Шашков, Михеев), 2:05 — 1:0. Дроздов — 16 (Хмелевский, Ливо), 27:00 — 1:1. Бек — 10 (бол., Мерфи), 50:59 — 2:1. Василевский — 4 (Ефремов), 57:52 — 2:2. Дроздов — 17 (Мелош, Шаров), 61:08 — 2:3.
Вратари: Красоткин — Самонов (60:52).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 18 (6+4+8+0) — 51 (19+16+14+2).
Судьи: Белов, Оскирко.
5 января. Новосибирск. Сибирь-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|47
|30
|17
|65
|2
|Сал. Юлаев
|46
|29
|17
|61
|3
|Авангард
|45
|29
|16
|61
|4
|Лада
|48
|24
|24
|58
|5
|Автомобилист
|48
|26
|22
|57
|6
|Трактор
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Амур
|45
|19
|26
|46
|10
|Нефтехимик
|47
|18
|29
|45
|11
|Барыс
|46
|16
|30
|39
|12
|Адмирал
|45
|14
|31
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|45
|30
|15
|64
|3
|СКА
|46
|31
|15
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|46
|21
|25
|49
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|46
|15
|31
|36
|10
|Куньлунь РС
|47
|15
|32
|36
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|34
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|5.01
|14:30
|
Трактор – Барыс
|- : -
|5.01
|17:00
|
СКА – Локомотив
|- : -
|5.01
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|5.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|5.01
|17:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|5.01
|17:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.01
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|- : -