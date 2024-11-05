«Салават Юлаев» по буллитам победил «Сибирь»
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» по буллитам в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей шайбы забросили Шелдон Ремпал и Григорий Панин. У хозяев дублем отметился Федор Гордеев, который забил второй гол за 12 секунд до конца основного времени.
Победный буллит реализовал Александр Хмелевский.
«Салават Юлаев» с 26 очками занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 22 очками — на 7-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гордеев — 1 (Гоголев, Андреофф), 5:22 — 1:0. Ремпал — 10 (Шаров), 32:08 — 1:1. Панин — 2 (Пименов), 37:15 — 1:2. Гордеев — 2 (Яковлев, Широков), 39:48 — 2:2.
Победный буллит: Хмелевский.
Вратари: Костин — Самонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (7+10+5+1) — 24 (9+7+6+2).
Судьи: Оскирко, Соин.
5 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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