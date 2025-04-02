«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ
«Сибирь» и «Салават Юлаев» встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина
«Сибирь» примет «Салават Юлаев» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина в среду, 2 апреля. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Сибирь» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», «ОТС» и «БСТ».
В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, «Сибирь» — седьмое. Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей счет 2-1 в пользу уфимцев.
Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|24
|13
|11
|29
|3
|Барыс
|23
|12
|11
|25
|4
|Салават Юлаев
|24
|12
|12
|25
|5
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|6
|Ак Барс
|25
|11
|14
|24
|7
|Авангард
|21
|11
|10
|24
|8
|Амур
|22
|11
|11
|23
|9
|Автомобилист
|22
|10
|12
|23
|10
|Трактор
|23
|10
|13
|23
|11
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|2
|Локомотив
|23
|16
|7
|33
|3
|Спартак
|24
|13
|11
|30
|4
|Шанхай Дрэгонс
|22
|14
|8
|30
|5
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|6
|Северсталь
|24
|13
|11
|28
|7
|Динамо М
|25
|10
|15
|25
|8
|СКА
|22
|11
|11
|23
|9
|Динамо Мн
|23
|8
|15
|22
|10
|Лада
|24
|5
|19
|15
|11
|Сочи
|23
|7
|16
|14
Результаты / календарь
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12.11
|7.11
|14:00
|Авангард – Сибирь
|- : -
|7.11
|17:00
|Торпедо НН – Динамо М
|- : -
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