Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Сибирь» и «Салават Юлаев» встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram

«Сибирь» примет «Салават Юлаев» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина в среду, 2 апреля. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Сибирь» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», «ОТС» и «БСТ».

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, «Сибирь» — седьмое. Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей счет 2-1 в пользу уфимцев.

Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Читайте также
UFC Fight Night 293: дата, кард боев и трансляции
Черчесов, Хохлов, Бердыев. Кто возглавит "Локомотив" после отставки Галактионова, плюсы и минусы
«Динамо» не может уволить Тамбиева, звезда НХЛ Кейн — в «Сибири». Главные инсайды КХЛ
Популярное видео
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Ротенберг не набрал ни одного голоса в номинации «Лучший тренер сезона в КХЛ»
Воробьев заявил о готовности вернуться к работе после отставки из ЦСКА
Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Адмирал» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Трактор» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 24 13 11 29
3 Барыс 23 12 11 25
4 Салават Юлаев 24 12 12 25
5 Адмирал 23 11 12 25
6 Ак Барс 25 11 14 24
7 Авангард 21 11 10 24
8 Амур 22 11 11 23
9 Автомобилист 22 10 12 23
10 Трактор 23 10 13 23
11 Сибирь 24 9 15 21
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 23 17 6 35
2 Локомотив 23 16 7 33
3 Спартак 24 13 11 30
4 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
5 Торпедо НН 21 13 8 29
6 Северсталь 24 13 11 28
7 Динамо М 25 10 15 25
8 СКА 22 11 11 23
9 Динамо Мн 23 8 15 22
10 Лада 24 5 19 15
11 Сочи 23 7 16 14
Результаты / календарь
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
7.11 14:00 Авангард – Сибирь - : -
7.11 17:00 Торпедо НН – Динамо М - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости