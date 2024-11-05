«Сибирь» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 5 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске — в 15.30 по московскому времени.

Встречу «Сибирь» — «Салават Юлаев» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ, для жителей регионов — на новосибирском канале «ОТС» и уфимском канале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Салават Юлаев» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Сибирь» провела 21 матч и набрала 21 очко, у «Салавата Юлаева» — 24 очка в 19 играх.