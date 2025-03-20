«Сибирь» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 20 марта. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в Новосибирске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд также могут смотреть хоккей на новосибирском канале «ОТС» и уфимском канале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Салават Юлаев» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сибирь» провела 66 матчей, набрала 68 очков и занимает седьмое место на «Востоке», предыдущим соперником новосибирцев был «Барыс» (3:2). У «Салавата Юлаева» — 89 очков после 66 игр и вторая строчка в конференции, во вторник уфимцы обыграли «Автомобилист» (4:1).

Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс