«Салават Юлаев» одержал третью победу в серии против «Сибири»

«Салават Юлаев» одержал третью победу в серии плей-офф КХЛ против «Сибири»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Уфимцы победили со счетом 6:3.

«Салават Юлаев» одержал третью победу в серии и ведет со счетом 3-1.

Следующий матч состоится 10 марта в Уфе. В случае победы в этой игре «Салават Юлаев» выйдет в полуфинал Восточной конференции.

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Четвертый матч

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Голы: Алалыкин — 1 (Бирюков, Пименов), 2:21 — 0:1. Кадейкин — 2 (бол., Шмелев), 15:33 — 0:2. Тихонов — 2 (бол., Шмелев, Кадейкин), 24:36 — 0:3. Чайковски — 1 (бол., Пьянов), 30:54 — 1:3. Картаев — 1 (Коледов, Санников), 34:00 — 1:4. Морозов — 2 (Шенфельд, Шаров), 39:34 — 2:4. Шаров — 1 (бол., Ли, Шенфельд), 43:07 — 3:4. Кадейкин — 3 (бол., Тихонов, Хафизуллин), 47:08 — 3:5. Хохряков — 1 (мен., п.в.), 59:37 — 3:6.

Вратари: Красоткин (59:26 — 59:37) — Шарыченков.

Штраф: 22 — 10.

Броски: 32 (3+11+18) — 37 (19+13+5).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

8 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 4650 зрителей.

Счет в серии: 1-3.