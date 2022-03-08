«Салават Юлаев» одержал третью победу в серии против «Сибири»
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Уфимцы победили со счетом 6:3.
«Салават Юлаев» одержал третью победу в серии и ведет со счетом 3-1.
Следующий матч состоится 10 марта в Уфе. В случае победы в этой игре «Салават Юлаев» выйдет в полуфинал Восточной конференции.
Хоккей
КХЛ
Восток
1/4 финала конференций
Четвертый матч
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Голы: Алалыкин — 1 (Бирюков, Пименов), 2:21 — 0:1. Кадейкин — 2 (бол., Шмелев), 15:33 — 0:2. Тихонов — 2 (бол., Шмелев, Кадейкин), 24:36 — 0:3. Чайковски — 1 (бол., Пьянов), 30:54 — 1:3. Картаев — 1 (Коледов, Санников), 34:00 — 1:4. Морозов — 2 (Шенфельд, Шаров), 39:34 — 2:4. Шаров — 1 (бол., Ли, Шенфельд), 43:07 — 3:4. Кадейкин — 3 (бол., Тихонов, Хафизуллин), 47:08 — 3:5. Хохряков — 1 (мен., п.в.), 59:37 — 3:6.
Вратари: Красоткин (59:26 — 59:37) — Шарыченков.
Штраф: 22 — 10.
Броски: 32 (3+11+18) — 37 (19+13+5).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
8 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 4650 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -