«Сибирь» — «Салават Юлаев»: все голы матча плей-офф КХЛ

«Сибирь» в третьем овертайме обыграла «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда серии плей-офф КХЛ.

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Егор Аланов и Валентин Пьянов. У гостей шайбу забросил Виктор Тихонов.

«Сибирь» сократила отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующая игра 1/8 финала плей-офф КХЛ пройдет в Новосибирске 8 марта.