«Сибирь» в третьем овертайме обыграла «Салават Юлаев» и одержала первую победу в серии плей-офф
«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» (2:1 3ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Команды не выявили победителя в основное время и провели три овертайма.
Первую шайбу в матче забросил игрок новосибирской команды Егор Аланов. Во втором периоде счет в игре сравнял Виктор Тихонов. Третий отрезок времени остался безголевым.
В овертайме на 79-й минуте Григорий Панин в зоне «Сибири» влетел в Евгения Бодрова, игрок не смог подняться. Судьи не остановили игру и «Салават Юлаев» забил гол.
Арбитры отправились смотреть данный эпизод и в итоге шайба не была засчитана, а Панин получил дисциплинарный штраф до конца матча и удаление на 5 минут за атаку в область головы и шеи, которое отбывал Данил Алалыкин.
В третьем овертайме победную шайбу забросил игрок «Сибири» Джей Си Лайпон.
После трех матчей счет в серии 2-1 в пользу «Салавата». Следующая игра пройдет 8 марта.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 3ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Аланов — 1 (Лайпон, Голубев), 23:30 — 1:0. Тихонов — 1 (мен., Хафизуллин, Хохряков), 43:19 — 1:1. Пьянов — 2 (Шашков, Чайковски), 103:00 — 2:1.
Вратари: Красоткин — Шарыченков (92:11 — 92:54).
Штраф: 14 — 37.
Броски: 31 (6+9+1+15) — 37 (6+7+8+16).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
6 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 4650 зрителей.
Счет в серии: 1-2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -