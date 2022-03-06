«Сибирь» в третьем овертайме обыграла «Салават Юлаев» и одержала первую победу в серии плей-офф

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» (2:1 3ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Команды не выявили победителя в основное время и провели три овертайма.

Первую шайбу в матче забросил игрок новосибирской команды Егор Аланов. Во втором периоде счет в игре сравнял Виктор Тихонов. Третий отрезок времени остался безголевым.

В овертайме на 79-й минуте Григорий Панин в зоне «Сибири» влетел в Евгения Бодрова, игрок не смог подняться. Судьи не остановили игру и «Салават Юлаев» забил гол.

Арбитры отправились смотреть данный эпизод и в итоге шайба не была засчитана, а Панин получил дисциплинарный штраф до конца матча и удаление на 5 минут за атаку в область головы и шеи, которое отбывал Данил Алалыкин.

В третьем овертайме победную шайбу забросил игрок «Сибири» Джей Си Лайпон.

После трех матчей счет в серии 2-1 в пользу «Салавата». Следующая игра пройдет 8 марта.

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1/4 финала конференций

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 3ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Аланов — 1 (Лайпон, Голубев), 23:30 — 1:0. Тихонов — 1 (мен., Хафизуллин, Хохряков), 43:19 — 1:1. Пьянов — 2 (Шашков, Чайковски), 103:00 — 2:1.

Вратари: Красоткин — Шарыченков (92:11 — 92:54).

Штраф: 14 — 37.

Броски: 31 (6+9+1+15) — 37 (6+7+8+16).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

6 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 4650 зрителей.

Счет в серии: 1-2