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Сегодня, 17:48

«Сибирь» в третьем овертайме обыграла «Салават Юлаев» и одержала первую победу в серии плей-офф

Анна Горшкова
Корреспондент

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» (2:1 3ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Команды не выявили победителя в основное время и провели три овертайма.

Первую шайбу в матче забросил игрок новосибирской команды Егор Аланов. Во втором периоде счет в игре сравнял Виктор Тихонов. Третий отрезок времени остался безголевым.

В овертайме на 79-й минуте Григорий Панин в зоне «Сибири» влетел в Евгения Бодрова, игрок не смог подняться. Судьи не остановили игру и «Салават Юлаев» забил гол.

Арбитры отправились смотреть данный эпизод и в итоге шайба не была засчитана, а Панин получил дисциплинарный штраф до конца матча и удаление на 5 минут за атаку в область головы и шеи, которое отбывал Данил Алалыкин.

В третьем овертайме победную шайбу забросил игрок «Сибири» Джей Си Лайпон.

После трех матчей счет в серии 2-1 в пользу «Салавата». Следующая игра пройдет 8 марта.

Хоккей

КХЛ

1/4 финала конференций

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 3ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Аланов — 1 (Лайпон, Голубев), 23:30 — 1:0. Тихонов — 1 (мен., Хафизуллин, Хохряков), 43:19 — 1:1. Пьянов — 2 (Шашков, Чайковски), 103:00 — 2:1.

Вратари: Красоткин — Шарыченков (92:11 — 92:54).

Штраф: 14 — 37.

Броски: 31 (6+9+1+15) — 37 (6+7+8+16).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

6 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 4650 зрителей.

Счет в серии: 1-2

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ХК Салават Юлаев
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Судьи отменили гол «Салавата Юлаева» в овертайме, Панин получил матч-штраф
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
3 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
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6.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 - : -
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
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