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«Салават Юлаев» переиграл «Сибирь», Маркус Гранлунд сделал дубль

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«Сибирь» принимала «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх со счетом 3:1.

Дубль в составе уфимцев сделал нападающий Маркус Гранлунд.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Коледов — 2 (Хартикайнен), 6:34 — 0:1. Пуустинен — 16 (Алексеев), 9:14 — 1:1. Гранлунд — 16 (бол., Ларсен, Маннинен), 34:15 — 1:2. Гранлунд — 17 (Маннинен, Хартикайнен), 55:18 — 1:3.

Вратари: Красоткин (57:49) — Тарасов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (12+6+10) — 25 (10+11+4).

Судьи: Кулев, Фатеев.

26 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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