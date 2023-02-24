«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хозяев отличился Антон Назаревич.

За «Салават» шайбы забросили Николай Кулемин, Данил Башкиров и Александер Хмелевский.

«Сибирь» располагается на 4-м месте в турнирной таблице «Востока» с 83 очками за 67 игр.

«Салават» занимает 3-ю строчку с 84 баллами за 67 матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Кулемин — 13 (Кадейкин, Коледов), 0:16 — 0:1. Башкиров — 6 (Пустозеров, Мерфи), 8:48 — 0:2. Хмелевский — 26 (бол., Шмелев, Науменков), 26:13 — 0:3. Назаревич — 2 (Шаров, Пьянов), 38:51 — 1:3.

Вратари: Красоткин — Кареев (Ежов, 16:48, Кареев, 17:57).

Штраф: 6 — 12. Броски: 29 (7+8+14) — 18 (8+8+2).

Судьи: Оленин, Юдаков.

24 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей