«Сибирь» разгромила «Адмирал», у Миловзорова дубль
«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромила «Адмирал» — 5:1. Дубль у хозяев оформил Егор Миловзоров, также отличились Илья Морозов, Юрки Йокипакка и Микаэль Руохомаа. У гостей единственный гол на счету Александра Угольникова.
«Сибирь» одержала вторую победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Голы: Угольников — 1, 0:50 — 0:1. Миловзоров — 1 (Шаров), 6:03 — 1:1. Морозов — 1, 17:36 — 2:1. Йокипакка — 1 (Торченюк), 22:59 — 3:1. Руохомаа — 1, 40:30 — 4:1. Миловзоров — 2, 52:05 — 5:1.
Вратари: Сятери — Олкинуора.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (10+8+13) — 13 (5+7+1).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
5 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7420 зрителей.