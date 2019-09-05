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«Сибирь» разгромила «Адмирал», у Миловзорова дубль

17:56
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«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромила «Адмирал» — 5:1. Дубль у хозяев оформил Егор Миловзоров, также отличились Илья Морозов, Юрки Йокипакка и Микаэль Руохомаа. У гостей единственный гол на счету Александра Угольникова.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Угольников — 1, 0:50 — 0:1. Миловзоров — 1 (Шаров), 6:03 — 1:1. Морозов — 1, 17:36 — 2:1. Йокипакка — 1 (Торченюк), 22:59 — 3:1. Руохомаа — 1, 40:30 — 4:1. Миловзоров — 2, 52:05 — 5:1.

Вратари: Сятери — Олкинуора.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (10+8+13) — 13 (5+7+1).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

5 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7420 зрителей.

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