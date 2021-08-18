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«Сибирь» расторгла контракт с Хохловым по соглашению сторон

17:50
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«Сибирь» и защитник Илья Хохлов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба новосибирского клуба в Twitter.

Ранее «Сибирь» поместил в список отказов 26-летнего хоккеиста. В течение 48 часов ни один клуб КХЛ не выбрал Хохлова для продолжения карьеры в его системе.

В прошедшем сезоне Хохлов провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 7 (1+6) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsibir/status/1427999650901020683

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Александр Кравченко все материалы автора

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