«Сибирь» расторгла контракт с Хохловым по соглашению сторон

«Сибирь» и защитник Илья Хохлов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба новосибирского клуба в Twitter.

Спасибо за игру!



Хоккейный клуб «Сибирь» и защитник Илья Хохлов расторгли контракт по соглашению сторон.



Желаем удачи на новом месте! pic.twitter.com/31W1Y4SVzx — Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 18, 2021

Ранее «Сибирь» поместил в список отказов 26-летнего хоккеиста. В течение 48 часов ни один клуб КХЛ не выбрал Хохлова для продолжения карьеры в его системе.

В прошедшем сезоне Хохлов провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 7 (1+6) очков.