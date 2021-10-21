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«Сибирь» расторгла контракт с форвардом Ведином, которого подписала в мае

11:13

«Сибирь» объявила о расторжении контракта с нападающим Антоном Ведином.

28-летний швед подписал соглашение с российской командой на один сезон в мае 2021 года. Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию.

Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir)

В сезоне-2021/22 Ведин провел за «Сибирь» 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

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Иван Торопцев все материалы автора
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