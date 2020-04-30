«Сибирь» рассталась с пятью игроками

«Сибирь» приняла решение расстаться с пятью игроками. Команду покидают Юкка Пелтола, Игорь Макаров, Николай Тимашов, Олег Пиганович и Глеб Зырянов, сообщает официальный сайт Новосибирского клуба.

У игроков завершаются контракты с командой и новые договоры им предложены не будут.

?"Сибирь" расстается с пятью хоккеистами ?



Юкка Пелтола, Игорь Макаров, Николай Тимашов, Олег Пиганович и Глею Зырянов: с завтрашнего дня покидают «Сибирь»!



Мы благодарим их за игру, было здорово!



Желаем всего самого лучшего на новых местах! pic.twitter.com/fvxANNpAhq — Hockey Club Sibir (@hcsibir) April 30, 2020

«Мы благодарим их за игру и за то, что были частью этого прекрасного сезона! Желаем всего самого лучшего на новых местах!» — говорится в сообщении клуба.