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«Сибирь» рассталась с пятью игроками

12:21
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«Сибирь» приняла решение расстаться с пятью игроками. Команду покидают Юкка Пелтола, Игорь Макаров, Николай Тимашов, Олег Пиганович и Глеб Зырянов, сообщает официальный сайт Новосибирского клуба.

У игроков завершаются контракты с командой и новые договоры им предложены не будут.

«Мы благодарим их за игру и за то, что были частью этого прекрасного сезона! Желаем всего самого лучшего на новых местах!» — говорится в сообщении клуба.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5355

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