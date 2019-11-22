«Сибирь» проиграла «Торпедо» и потерпела шестое поражение подряд

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла «Торпедо» — 1:4. В составе хозяев отличился Никита Михайлов, у гостей забили Чарльз Геноуэй, Джордан Шредер, Антон Шенфельд и Михаил Варнаков.

«Торпедо» с 38 очками поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» (32) — девятая на «Востоке». Команда Николая Заварухина потерпела шестое поражение кряду.

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Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Михайлов — 3 (Торченюк, Чесалин), 31:26 — 1:0. Геноуэй — 5, 47:31 — 1:1. Шредер — 11 (Рэтти), 50:39 — 1:2. Хауден — 7 (Варнаков, Шенфельд), 58:10 — 1:3. Варнаков — 9 (п.в.), 58:41 — 1:4.

Вратари: Сятери (58:32 — 58:41) — Линдбек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 49 (16+18+15) — 23 (5+6+12).

Судьи: Гамалей, Рогачев.

22 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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