«Сибирь» проиграла «Торпедо»

«Торпедо» одержал победу над «Сибирью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе нижегородской команды шайбы забросили Сергей Гончарук, Брейди Остин, Джастин Клоос и Джордан Шварц. У «Сибири» — Дмитрий Саюстов, Эрик О'Делл и Никита Коротков.

Для «Сибири» это поражение стало вторым подряд.

«Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с двумя очками. «Сибирь» — 11-я строчка и 0 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» — «Сибирь» — 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гончарук — 1 (Белевич, Воеводин), 3:02 — 1:0. Саюстов — 1 (бол., Комаров, Гуркин), 5:01 — 1:1. Остин — 1 (бол., Белевич, Аляев), 7:22 — 2:1. Клус — 1 (Шенфельд, Остин), 14:04 — 3:1. О`Делл — 1 (Шаров), 27:36 — 3:2. Миле — 2 (Жафяров, Аляев), 36:36 — 4:2. Коротков — 1 (Хабаров, Саюстов), 49:44 — 4:3.

Вратари: Тихомиров — Красоткин (Сятери, 7:22, 58:10 — 58:39, 59:05).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 32 (13+8+11) — 26 (5+8+13).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

?5 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».