«Сибирь» продлила контракты с Шашковым и Сетдиковым

Форварды Никита Шашков и Никита Сетдиков продлили контракты с «Сибирью», сообщает сайт клуба. Срок соглашения с Шашковым рассчитан на два года, с Сетдиковым — на год.

26-летний Сетдиков отметился 14 (7+7) очками в 46 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 4 матча.

23-летний Шашков набрал 3 (2+1) очка в 25 играх минувшего регулярного чемпионата. В плей-офф в его активе 1 (0+1) балл в 5 матчах.