«Сибирь» продлила контракт с Широковым на один год

Нападающий «Сибири» Сергей Широков продлил контракт с клубом. Новое соглашение 39-летнего хоккеиста рассчитано на один сезон.

«Капитан остается с нами!» — говорится в заявлении пресс-службы новосибирской команды.

Форвард выступает за «Сибирь» с 2024 года. В этом сезоне на его счету 68 матчей, в которых он забил 19 голов и отдал 24 результативные передачи. Всего в КХЛ в активе Широкова 245 шайб и 313 результативных передач.