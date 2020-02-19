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«Сибирь» продлила контракт с Руохомой до 2021 года

09:07
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Форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа продлил контракт с новосибирцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним финном рассчитано до конца сезона-2020/21.

Руохомаа выступает за «Сибирь» с 2019 года. В текущем сезоне финн набрал 43 (12+31) очка в 58 матчах.

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