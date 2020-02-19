«Сибирь» продлила контракт с Руохомой до 2021 года
09:07
Форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа продлил контракт с новосибирцами, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 31-летним финном рассчитано до конца сезона-2020/21.
Руохомаа выступает за «Сибирь» с 2019 года. В текущем сезоне финн набрал 43 (12+31) очка в 58 матчах.
??Лучший бомбардир сезона Микаэль Руохомаа остается с нами еще на сезон! ?— Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 19, 2020
ХК «Сибирь» договорился о подписании нового контракта с лучшим бомбардиром команды текущего сезона 31-летним финским нападающим Микаэлем Руохомой.
В 58 матча у форварда 43 очка (12+31). pic.twitter.com/ijCtwKJXqY
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