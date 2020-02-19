«Сибирь» продлила контракт с Руохомой до 2021 года

??Лучший бомбардир сезона Микаэль Руохомаа остается с нами еще на сезон! ?



ХК «Сибирь» договорился о подписании нового контракта с лучшим бомбардиром команды текущего сезона 31-летним финским нападающим Микаэлем Руохомой.



В 58 матча у форварда 43 очка (12+31). pic.twitter.com/ijCtwKJXqY