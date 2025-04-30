«Сибирь» продлила контракт с Рассказовым

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба новосибирцев.

Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Рассказов стал игроком «Сибири» в декабре 2024 года в результате обмена из «Сочи». В сезоне-2024/25 32-летний нападающий набрал 11 (4+7) очков в 36 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее Рассказов также играл в КХЛ за «Витязь», «Торпедо», «Северсталь», «Амур», «Югру» и «Авангард».