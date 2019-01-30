"Сибирь" продлила контракт с Первушиным

"Сибирь" продлила контракт с форвардом Владимиром Первушиным, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.

К настоящему моменту в активе форварда 126 матчей за команду.

В текущем сезоне 32-летний Первушин сыграл в 42 матчах, в которых забросил 6 шайб и отдал 4 голевых передачи при показателе полезности "+2". Это его лучшая результативность, начиная с сезона-2011/12.

Ранее стало известно, что хоккеист пропустит не менее месяца из-за травмы верхней части тела.

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