«Сибирь» продлила контракт с нападающим Назаревичем

«Сибирь» продлила действующий контракт с нападающим Антоном Назаревичем.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Хоккеист перешел в команду летом 2022 года и провел первый полноценный сезон в КХЛ. Он сыграл 36 матчей в регулярном сезоне, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «+6», и два матча в плей-офф.