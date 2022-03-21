«Сибирь» продлила контракт с Егором Спиридоновым

«Сибирь» продлила контракт с нападающим Егором Спиридоновым, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист перешел в команду по ходу минувшего сезона, за «Сибирь» он провел три матча, после чего был командирован в фарм-клуб «Южный Урал», где сыграл 23 матча и наьбрал 3 (1+2) очка.

Новый контракт подписан на два года, по 30 апреля 2024 года.