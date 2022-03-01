«Сибирь» продлила контракт с Егором Алановым

Руководство «Сибири» договорилось о продлении контракта с 21-летним защитником Егором Алановым. Срок нового соглашения составит два года. Таким образом, оно рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает сайт клуба.

В текущем сезоне Аланов провел в составе новосибирской команды 31 матч, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности «+6». Ранее, с 2019 по 2021 годы, Егор выступал за московское «Динамо».