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«Сибирь» продлила договор о сотрудничестве с «Южным Уралом»

19:17
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«Сибирь» продлила договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиге, сообщает Twitter команды из Новосибирска. Новое соглашение рассчитано на два года.

Это соглашение позволяет «Южному Уралу» привлекать игроков новосибирского клуба, а хоккеисты из системы «Сибири», по каким-либо причинам не проходящие в основной состав, в свою очередь получают игровую практику на уровне ВХЛ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsibir/status/1392510730587492354

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