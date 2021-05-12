«Сибирь» продлила договор о сотрудничестве с «Южным Уралом»

«Сибирь» продлила договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиге, сообщает Twitter команды из Новосибирска. Новое соглашение рассчитано на два года.

Это соглашение позволяет «Южному Уралу» привлекать игроков новосибирского клуба, а хоккеисты из системы «Сибири», по каким-либо причинам не проходящие в основной состав, в свою очередь получают игровую практику на уровне ВХЛ.