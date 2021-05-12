«Сибирь» продлила договор о сотрудничестве с «Южным Уралом»
19:17
«Сибирь» продлила договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиге, сообщает Twitter команды из Новосибирска. Новое соглашение рассчитано на два года.
Это соглашение позволяет «Южному Уралу» привлекать игроков новосибирского клуба, а хоккеисты из системы «Сибири», по каким-либо причинам не проходящие в основной состав, в свою очередь получают игровую практику на уровне ВХЛ.
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