«Сибирь» претендует на Агостино, «Барыс» предлагает форварду 45 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», астанинский «Барыс» предлагает контракт на 45 миллионов рублей в год нападающему «Торпедо» Кенни Агостино.

Помимо казахстанской команды, на американца также претендует «Сибирь».

В сезоне-2022/23 Агостино набрал 11 (4+7) очков в 29 матчах за «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф 30-летний американец принял участие в одной игре и не отметился результативными действиями.