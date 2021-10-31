«Сибирь» представила новый дизайн альтернативной формы на сезон-2021/22
14:14
«Сибирь» представила новый дизайн альтернативной формы на сезон-2021/22.
«Дизайн формы навеян сезоном 2001/02, по итогам которого «Сибирь» вышла в Суперлигу!» — говорится в публикации на официальной странице клуба в Twitter.
В нынешнем сезоне «Сибирь» набрала 21 очко в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю