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«Сибирь» представила новый дизайн альтернативной формы на сезон-2021/22

14:14
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«Сибирь» представила новый дизайн альтернативной формы на сезон-2021/22.

«Дизайн формы навеян сезоном 2001/02, по итогам которого «Сибирь» вышла в Суперлигу!» — говорится в публикации на официальной странице клуба в Twitter.

В нынешнем сезоне «Сибирь» набрала 21 очко в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5884

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Гоша Чернов все материалы автора
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