«Сибирь» представила новый дизайн альтернативной формы на сезон-2021/22.

«Дизайн формы навеян сезоном 2001/02, по итогам которого «Сибирь» вышла в Суперлигу!» — говорится в публикации на официальной странице клуба в Twitter.

?Представляем альтернативный комплект формы «Сибири» в сезоне 2021/2022!



Дизайн формы навеян сезоном 2001/2002, по итогам которого «Сибирь» вышла в Суперлигу!



Подробнее: https://t.co/rIdaXHq8sU pic.twitter.com/D0TyXmrSvr — Hockey Club Sibir (@hcsibir) October 31, 2021

В нынешнем сезоне «Сибирь» набрала 21 очко в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.