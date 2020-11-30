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«Сибирь» представила альтернативную форму на матч со «Спартаком»

08:16
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«Сибирь» в клубных соцсетях представила альтернативную форму, в которой команда выйдет на лед против «Спартака».

Нападающий команды Никита Шашков показал, как выглядит свитер. Клуб сохранил традиционную сине-голубую расцветку и оставил снежинку в центре. Форма выполнена к Всероссийскому дню хоккея, который празднуют первого декабря.

Матч «Сибирь» — «Спартак» состоится во вторник, 1 декабря. Начало — в 15.30 (мск).

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