«Сибирь» представила альтернативную форму на матч со «Спартаком»
08:16
«Сибирь» в клубных соцсетях представила альтернативную форму, в которой команда выйдет на лед против «Спартака».
Нападающий команды Никита Шашков показал, как выглядит свитер. Клуб сохранил традиционную сине-голубую расцветку и оставил снежинку в центре. Форма выполнена к Всероссийскому дню хоккея, который празднуют первого декабря.
Матч «Сибирь» — «Спартак» состоится во вторник, 1 декабря. Начало — в 15.30 (мск).
?Представляем альтернативные джерси «Сибири», в которых команда сыграет уже завтра во Всероссийский день хоккея ? pic.twitter.com/3saVoylkok— Hockey Club Sibir (@hcsibir) November 30, 2020
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