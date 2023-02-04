«Сибирь» предлагает больше 60 миллионов своему лучшему снайперу Шарову

Как стало известно «СЭ», «Сибирь» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Александром Шаровым.

Оклад лучшего снайпера новосибирцев по новому соглашению может составить больше 60 миллионов рублей за сезон.

27-летний форвард выступает за «Сибирь» в сезона-2017/18. Также в его активе есть один сезон в составе «Лады».

Всего в КХЛ на счету форварда 174 (86+88) очка в 380 играх.