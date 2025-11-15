Хоккей
Сегодня, 16:19

«Сибирь» повторила клубный антирекорд с 12 поражениями подряд

Анастасия Пилипенко

«Сибирь» повторила клубный антирекорд по количеству поражений подряд.

Поражение в матче FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:3) стало для команды 12-м подряд. В сезоне-2018/19 клуб также выдал серию из 12 поражений.

Тогда «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице. Сейчас команда замыкает таблицу «Востока», занимая 11-е место.

В следующем матче ноября «Сибирь» дома сыграет с «Шанхайскими Драконами».

