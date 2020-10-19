«Сибирь» потерпела шестое поражение кряду в КХЛ

«Сибирь» на своем льду уступила «Ак Барсу» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в составе казанского клуба отличился Кирилл Петров.

После шестого поражения кряду «Сибирь» осталась на 10-м месте на «Востоке», казанцы же поднялись на первое место в Восточном дивизионе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Голы: Педан — 3 (Да Коста), 3:17 — 0:1. Петров — 2 (Лямкин), 7:53 — 0:2. Петров — 3 (Азеведо), 18:52 — 0:3. Пуустинен — 8 (Руохомаа, Тимашов), 30:18 — 1:3.

Вратари: Красиков (Сятери, 7:53, 59:12) — Мифтахов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (9+10+9) — 33 (11+15+7).

Судьи: Морозов, Щенев.

19 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 3000 зрителей.