«Сибирь» подпишет контракт с Ником Шором

Как стало известно «СЭ», американский центральный нападающий Ник Шор подпишет однолетний контракт с новосибирской «Сибирью».

28-летний хоккеист минувший сезон провел в чемпионате Словакии и Швейцарии. У него большой опыт выступления в НХЛ — 299 матчей и 59 (18+41) очков, выступал за «Лос-Анджелес», «Оттаву», «Калгари», «Торонто» и «Виннипег».

Сезон-2018/19 провел в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» и набрал 16 (3+13) очков в 37 встречах.