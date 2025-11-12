«Сибирь» подписала полноценный контракт с форвардом Лещенко

«Сибирь» объявила о подписании полноценного контракта с нападающим Вячеславом Лещенко, который до этого играл на пробном контракте.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 1 (1+0) очко в 3 матчах.

Ранее Лещенко играл за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Витязь», «Куньлунь», «Сочи», «Ак Барс», «Спартак» и «Атлант».