«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Жуковым

«Сибирь» объявила о подписании нового контракта с нападающим Артемом Жуковым. Соглашение рассчитано на два сезона.

«На счету молодого защитника 79 матчей в КХЛ, все — за «Сибирь», — уточняет пресс-служба новосибирского клуба.

В сезоне-2024/25 22-летний Жуков в 36 матчах за «Сибирь» набрал 4 (1+3) очка. В регулярном чемпионате он проводил на льду в среднем 15 минут 20 секунд за матч, а в плей-офф — 14 минут 48 секунд.