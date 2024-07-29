«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Сушко

«Сибирь» подписал контракт с нападающим Максимом Сушко, сообщает пресс-служба команды. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

За «Сибирь» нападающий сыграл 83 матча, в которых набрал 12 очков — забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

В КХЛ 25-летний Сушко провел 140 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач.

Он также играл за минское и московское «Динамо».