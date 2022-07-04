«Сибирь» подписала новые контракты с Коротковым и Морозовым

«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Никитой Коротковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2023, теперь срок продлен до 2025 года.

25-летним форвард является воспитанником «Сибири» и дебютировал в КХЛ в 2019 году. Всего в лиге за новосибирский клуб Коротков провел 114 матчей и набрал 20 (11+9) очков.

Также «Сибирь» подписала новый контракт с 23-летним защитником Ильей Морозовым. Соглашение действует по 30 апреля 2023 года.

Хоккеист является воспитанником клуба. Он провел за «Сибирь» пять сезонов, 232 матча, в которых набрал 31 (11+20) очко.