«Сибирь» подписала контракт с Уилсоном

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон присоединился к «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Срок соглашения с 33-летним хоккеистом рассчитан на два года.

Уилсон является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В КХЛ нападающий выступает с 2022 года. В своем дебютном сезоне в лиге канадец играл за «Витязь». Прошлый сезон он начинал в «Металлурге», а позже был обменян в «Салават Юлаев». 7 июня клуб из Уфы объявил об уходе форварда.

В FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 Уилсон провел 60 матчей и набрал 30 (13+17) очков. В плей-офф на его счету 16 (7+9) результативных баллов в 19 играх.