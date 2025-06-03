«Сибирь» подписала экс-защитника системы ЦСКА Калиниченко

Защитник Роман Калиниченко стал игроком «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан на два года и носит двусторонний характер.

Минувший сезон Калиниченко провел в ВХЛ, выступая за «Звезду». Он набрал 8 (1+7) очков в 46 матчах. В КХЛ на счету защитника 43 игры за ЦСКА.

В прошлом сезоне «Сибирь» вышла в первый раунд Кубка Гагарина, где уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 3-4 в серии.