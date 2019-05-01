Американский защитник Сэм Лофквист подписал контракт на два года с "Сибирью", сообщает официальный сайт команды.

29-летний хоккеист выступал в прошедшем сезоне за "Куньлунь", провел за команду 18 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

⚡️Добро пожаловать, Сэм! 💪



Хоккейный клуб "Сибирь" заключил двухлетний контракт с 29-летним американским защитником Сэмом Лофквистом (15.03.1990, 188/98).https://t.co/1hQGkabwlI pic.twitter.com/7SEpqGBzum – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 1 мая 2019 г.

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