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«Сибирь» подписала бронзового призера МЧМ-2017 Красоткина

15:58

«Сибирь» совершила обмен с «Локомотивом», в результате которого команду пополнил вратарь Антон Красоткин, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Красоткин отправился с Новосибирск за денежную компенсацию. Контракт с 23-летним голкипером будет действовать до конца апреля 2022 года.

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