«Сибирь» подписала бронзового призера МЧМ-2017 Красоткина
15:58
«Сибирь» совершила обмен с «Локомотивом», в результате которого команду пополнил вратарь Антон Красоткин, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что Красоткин отправился с Новосибирск за денежную компенсацию. Контракт с 23-летним голкипером будет действовать до конца апреля 2022 года.
?В «Сибири» бронзовый призер МЧМ-2017— Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 27, 2020
Хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен с ярославским «Локомотивом», в результате которого за денежную компенсацию в Новосибирск переезжает 23-летний вратарь Антон Красоткин (20.05.1997, 182/81).https://t.co/QtC2RMTk2R pic.twitter.com/1IV25Sju1A
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