«Сибирь» побила рекорд КХЛ по числу побед в серии буллитов за один сезон

«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов (2:1) и одержала 12-ю победу в серии бросков в регулярке сезона-2025/26.

Новосибирский клуб побил рекорд «Металлурга», добившегося 11 побед в серии буллитов в сезоне-2008/09.

По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» набрала 69 очков и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Металлургом».

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